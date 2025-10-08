Corinne Diacre vise la Ligue des champions avec les Marseillaises
Se faire une place dans l’élite.
Ce lundi, Corinne Diacre a été officialisée en tant que nouvelle entraineure de la section féminine de l’OM. Lors de la traditionnelle conférence de presse de début de mandat, l’ancienne sélectionneure de l’équipe de France féminine a tout de suite dévoilé les objectifs du club olympien . « L’objectif à très court terme, c’est le maintien. Si on y arrive, on essaiera d’aller embêter les équipes de tête. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
