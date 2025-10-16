Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »

Débarquée à la tête des Marseillaises, Corinne Diacre va diriger ce samedi face au Paris FC son premier match de championnat depuis 12 ans. Remise en question, Waddle, ambitions pour le club et jardinage : aucun sujet n’a été éludé par l’ancienne sélectionneuse des Bleues.

Comment avez-vous vécu les deux années qui se sont écoulées depuis votre éviction des Bleues ? Qu’avez-vous fait durant cette période ?

Beaucoup de choses. Déjà, je suis restée au contact du foot de haut niveau avec des missions diverses et variées à l’UEFA et à la FIFA. J’ai fait aussi des observations de matchs de Ligue des champions féminine. Je me suis ressourcée également dans le football amateur, puisque j’avais repris une licence dirigeant dans mon club de cœur qui était et qui restera Soyaux. Je faisais office de directrice sportive, avec un suivi des éducateurs. Au-delà de ça, j’ai perfectionné mon anglais. Enfin, c’est peut-être un peu présomptueux de le dire comme ça : j’ai continué mes cours d’anglais. J’ai fait beaucoup de jardinage aussi, ça m’a permis de mettre les mains dans la terre. Ça m’a fait beaucoup de bien. Et puis, je me suis reposée puisque j’avais du temps pour le faire. J’ai profité du temps, des amis qui étaient autour de moi et que je vois peu d’habitude, puisque quand on est en poste, c’est plus difficile.…

Propos recueillis par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com