Corinne Diacre à Marseille, c’est officiel
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 16:26

Du bleu national au blanc phocéen.

C’est officiel, Corinne Diacre a été nommé ce lundi, en tant que nouvelle entraîneure des Marseillaises. L’ancienne joueuse de 51 ans succède à Dalin Anrifani, intérimaire de Frédéric Gonçalves, mis à pied depuis le 27 août dernier et officiellement limogé samedi dernier.…

KM pour SOFOOT.com

Sport
