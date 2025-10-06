Corinne Diacre à Marseille, c’est officiel
Du bleu national au blanc phocéen.
C’est officiel, Corinne Diacre a été nommé ce lundi, en tant que nouvelle entraîneure des Marseillaises. L’ancienne joueuse de 51 ans succède à Dalin Anrifani, intérimaire de Frédéric Gonçalves, mis à pied depuis le 27 août dernier et officiellement limogé samedi dernier.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
