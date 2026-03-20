Corentin Tolisso très ému après l’élimination de Lyon

Une journée de merde au boulot. L’Olympique lyonnais a rendu une bien fade copie ce jeudi en huitièmes de finale de Ligue Europa contre le Celta de Vigo (0-2) : une élimination particulièrement indigeste pour Corentin Tolisso .

Au coup de sifflet final, l’icône des Gones est resté un moment au sol, abattu. Les larmes coulent : celles d’un capitaine abandonné , infoutu de trouver la solution face à des Galiciens plus aguerris. Le bonhomme se relève après un petit moment afin de rejoindre ses coéquipiers vers les tribunes, la mine décomposée.…

SW pour SOFOOT.com