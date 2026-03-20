Corentin Tolisso très ému après l’élimination de Lyon
Une journée de merde au boulot. L’Olympique lyonnais a rendu une bien fade copie ce jeudi en huitièmes de finale de Ligue Europa contre le Celta de Vigo (0-2) : une élimination particulièrement indigeste pour Corentin Tolisso .
Au coup de sifflet final, l’icône des Gones est resté un moment au sol, abattu. Les larmes coulent : celles d’un capitaine abandonné , infoutu de trouver la solution face à des Galiciens plus aguerris. Le bonhomme se relève après un petit moment afin de rejoindre ses coéquipiers vers les tribunes, la mine décomposée.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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