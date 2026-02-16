 Aller au contenu principal
Corentin Tolisso raconté par les Lyonnais : « C’est un personnage incontournable de l’OL »
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 12:00

Corentin Tolisso (31 ans) est peut-être le dernier garant de l’identité lyonnaise à l’OL, où il a marqué son 50e but contre Nice et où il disputera bientôt son 300e match. Futur Hall of famer des Gones, "Coco" est un véritable symbole de son club et de sa ville. Ce ne sont pas Jean-Michel Aulas, Clovis Cornillac, Benjamin Biolay, Jacques Monclar et Thierry Braillard, tous tant attachés à Lyon, qui diront le contraire.

Jean-Michel Aulas* : « Une personnalité hors du commun dans le monde des joueurs professionnels »

« C’est la classe sur le plan footballistique. C’est sûrement un de ceux qui, dans ce championnat de France de Ligue 1, a le plus beau palmarès. C’est aussi la génération OL : formation, début de carrière au club, premier titre avec l’Olympique lyonnais. C’est l’un des plus gros transferts du club, donc un apport économique extrêmement important pour le club (41 millions d’euros, en tout, dans les caisses des Gones pour son transfert vers le Bayern Munich en 2017, NDLR) . Et puis le retour (2022, libre) , que j’ai négocié moi-même, de Corentin à Lyon, avec plein de gens qui trouvaient, au début, que c’était cher alors qu’en fait il est revenu sans transfert. Quand on regarde ce qu’apporte un joueur, même quand il a une rémunération élevée, mais qui arrive sans indemnité, on se rend compte que le coût global est faible.

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

