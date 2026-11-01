Désormais, Iraola va demander à ses joueurs de plonger dans la surface

L’honnêteté ne paie pas. Liverpool s’est incliné contre Arsenal ce dimanche (0-1), et Andoni Iraola a eu du mal à digérer le choix de l’arbitre de ne pas accorder un penalty à Alexander Isak à la vingtième minute. Le Suédois était idéalement placé pour reprendre le centre de Bradley Barcola, mais Jurriën Timber l’a « intelligemment » tiré par le maillot au moment où l’attaquant essayait de placer sa tête. Il a réussi son coup puisqu’Isak a raté le ballon pour quelques centimètres.

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QB pour SOFOOT.com