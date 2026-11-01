João Neves se confie sur les exigences de Luis Enrique

L’exigence du haut niveau. Le job de footballeur professionnel sous les ordres de Luis Enrique n’est pas de tout repos . C’est en tout cas ce que laisse entendre João Neves dans un entretien pour Canal+, qui sera diffusé en intégralité mardi soir en amont du déplacement à Villarreal. « Luis Enrique a cette mentalité, il veut que je marque 10 buts et donne 10 passes décisives. Dans sa manière de jouer, il faut que les milieux de terrain marquent des buts parce qu’on ne joue pas avec un vrai n°9 » , dévoile le jeune milieu de terrain portugais.

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TB pour SOFOOT.com