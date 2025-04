Corentin Tolisso : « Ça fait mal à la tête »

Le rêve leur est tombé sur la tête.

L’Olympique lyonnais, éliminé de la Ligue Europa après un match complètement fou, a connu une de ses soirées européennes les plus paradoxales à Manchester United. Et son capitaine du soir, Corentin Tolisso, l’a vécue aux premières loges. « Franchement, ça va être dur de parler , a réagi le milieu au micro de Canal+. On est passé par beaucoup d’émotions, on a raté notre première mi-temps avant de revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. On a posé le jeu, ils étaient beaucoup plus bas, on a réussi à revenir à 2-2. » Ce qu’il ne dit pas, modestement, c’est que la révolte est intervenue grâce à son but de la tête à 71 e minute, son 3e but dans la compétition.…

MR pour SOFOOT.com