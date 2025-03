Corentin Martins : « Avec Rivaldo, il y avait du respect et aussi une petite rivalité »

Après sept années comme sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins va faire ses débuts sur le banc de Madagascar, avec le rêve d’une qualification pour le Mondial 2026. Le technicien de 55 ans raconte ce nouveau projet et ouvre la boîte à souvenirs, du Stade brestois de Roberto Cabañas à ses exploits avec l’AJA. Sans oublier les Bleus, Zizou et tout le reste.

Depuis le 30 janvier dernier, tu es officiellement le sélectionneur de Madagascar, après un long passage à la tête de la Mauritanie. Dans quel contexte tu arrives à ce poste, et qu’est-ce qui t’a poussé à rejoindre le projet malgache ?

Après la Mauritanie, j’ai enchaîné sur une année avec la Libye également en tant que sélectionneur. Puis j’ai eu la possibilité de rejoindre un club en Algérie, Paradou. Hormis quelques intérims à Brest, j’avais exclusivement entraîné en sélection et je voulais voir un peu ce dont j’étais capable en club. Ensuite, en juillet 2024, j’ai eu l’opportunité de pouvoir entraîner un grand club algérien qui avait été plusieurs fois champion, le CR Belouizdad (basé à Alger , NDLR) . Le début de saison a été compliqué, et compte tenu de l’impatience des gens là-bas, je suis parti au bout de quelques mois. J’ai pu jauger la vie d’entraîneur dans un club, et c’est là que Madagascar m’a contacté. J’ai réfléchi, j’ai regardé un peu le niveau de l’équipe et surtout, le challenge : se qualifier pour cette fameuse Coupe du monde à 48 nations. Aujourd’hui, Madagascar est troisième de son groupe à deux points de la première place (directement qualificative, NDLR) . Donc il y a beaucoup d’espoirs, même si on sait que ça va être difficile, il reste encore six matchs. C’est en tout cas un défi excitant.…

Propos recueillis par Marc Hervez et Benjamin Gaillardin-Claeys pour SOFOOT.com