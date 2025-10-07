COP 30: six activistes, dont Camille Etienne, s'apprêtent à rejoindre le Brésil en voilier

La militante écologiste française Camille Etienne pose le 7 octobre 2025 à Frossay, près de Saint-Nazaire ( AFP / Damien MEYER )

La militante écologiste française Camille Etienne et cinq activistes françaises et belges, accompagnées de trois navigatrices, s'apprêtaient mardi à traverser l'Atlantique en voilier pour rejoindre la COP 30 de Belém, au Brésil, depuis la Loire-Atlantique.

Le départ de ce "Women Wave Project" est prévu tôt mercredi matin à Frossay, sur la Loire, près de Saint-Nazaire.

"Il faut qu'on essaie de s'imposer là où on n'est pas invité, aller là où on ne nous attend pas. Dix ans après la COP 21, année après année, ça a été une lente désillusion. Dix ans après, c'est aussi le moment de rendre des comptes, d'exposer l'échec des Etats, des gouvernements successifs, à prendre la question climatique au sérieux", a expliqué à l'AFP Camille Etienne.

A quai, le voilier bleu et blanc - un mât et 17,8 mètres de long - paré des drapeaux français, européen, palestinien et de celui du "Women Wave Project", venait mardi d'être chargé de vivres.

Il doit s'élancer mercredi matin pour un périple de plusieurs semaines, faisant escale aux Canaries avant de rejoindre Bélem. "On espère arriver autour du 5 novembre", a affirmé Capucine Treffot, skipper de cette transatlantique.

La Conférence des Nations unies sur le climat aura lieu du 10 au 21 novembre dans cette ville amazonienne.

A bord du voilier seront présentes les militantes belges Adélaïde Charlier, Lucie Morauw et Maïté Meeûs, la militante franco-ivoirienne Mariam Touré, ainsi que la vidéaste Coline Balfroid, qui documentera la traversée.

"L'idée est vraiment de représenter la société civile et l'activisme dans les COP. La COP 21 n'aurait pas été la COP 21 sans la pression de la société civile", a affirmé Camille Etienne.

Le départ, initialement prévu le 5 octobre à Cherbourg (Manche), a été repoussé de quelques jours en raison d'un changement de navire, le voilier initialement prévu ne répondant pas "aux critères d'une traversée transatlantique", selon Capucine Treffot.

"L'Esprit d'Equipe", à bord duquel les neuf jeunes femmes embarqueront finalement, avait bouclé l'Ocean Globe Race 2023-2024, une course à la voile en équipage autour du monde.