information fournie par So Foot • 11/03/2025 à 20:10

Contre le PSG, Liverpool débute avec la même compo qu'au match aller

On prend les mêmes et on recommence.

Même compo qu’au Parc pour Liverpool ce mardi soir, dans le quart de finale retour qui l’oppose au PSG chez lui, à Anfield. Arne Slot a choisi de faire confiance une nouvelle fois à Diogo Jota, aux dépens de Darwin Nuñez, passeur décisif pour Harvey Elliott sur le but qui permet aux Reds d’avoir une courte avance au coup d’envoi. Révélé après avoir trompé Gianluigi Donnarumma sur la seule frappe cadrée de Liverpool au match aller, l’Anglais commence sur le banc.…

TJ pour SOFOOT.com