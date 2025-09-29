Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice

Suite à la défaite du LOSC, son président Olivier Létang a attaqué frontalement l’arbitrage. Un procédé classique chez les dirigeants des clubs français, qui ont la fâcheuse tendance à confondre leurs propres intérêts et l’intérêt général du football français.

Bien dég’, les Dogues. La défaite lilloise face à Lyon dimanche (0-1) a été émaillé de décisions arbitrales jugées discutables. Bruno Genesio a été notamment exclu par Mathieu Vernice à la 72 e minute pour des propos virulents envers l’arbitrage, alors qu’il avait été au préalable sanctionné d’un jaune, certes contestable, pour avoir donné un coup de pied dans une bouteille, agacé par une nouvelle occasion manquée. qui lui auraient valu son exclusion de la part de l’arbitre central, averti dans son oreillette. « Le rouge, je pense que c’est pour des mots effectivement , se justifiait-il. Mais je ne comprends pas ce que la VAR est venue faire dans cette histoire (elle a rapporté les mots de Genesio à l’arbitre central, via l’oreillette, NDLR) . Peut-être que la solidarité arbitrale a fait feu ce soir après mes propos après le derby. » Pour mémoire, bien que défait 3 à 0, le coach nordiste avait déjà fustigé les décisions contre son équipe. « Je ne vais pas faire la pleureuse parce que je sais qu’on va me taxer de pleureuse, mais chaque week-end et sur chaque terrain, il y a des problèmes. »

Il ne doit effectivement pas être très agréable de perdre trois points quand votre équipe a surclassé son adversaire, tout en démontrant un grave manque de réalisme devant le but, mais basculer dans le complotisme en vaut-il la peine ? Les premiers responsables sont peut-être à chercher d’abord du côté du onze qui n’a pas su concrétiser sa domination. Mais l’arbitre conserve le profil idéal pour détourner la colère des supporters ou gérer sa propre frustration. Olivier Létang s’est ainsi épanché au micro de beIN Sports, délivrant un long et cinglant plaidoyer : « Je ne veux même pas parler du problème avec Bruno Genesio… mais on a un vrai problème de fond avec l’arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci, ce n’est pas possible. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com