 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 14:28

Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice

Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice

Suite à la défaite du LOSC, son président Olivier Létang a attaqué frontalement l’arbitrage. Un procédé classique chez les dirigeants des clubs français, qui ont la fâcheuse tendance à confondre leurs propres intérêts et l’intérêt général du football français.

Bien dég’, les Dogues. La défaite lilloise face à Lyon dimanche (0-1) a été émaillé de décisions arbitrales jugées discutables. Bruno Genesio a été notamment exclu par Mathieu Vernice à la 72 e minute pour des propos virulents envers l’arbitrage, alors qu’il avait été au préalable sanctionné d’un jaune, certes contestable, pour avoir donné un coup de pied dans une bouteille, agacé par une nouvelle occasion manquée. qui lui auraient valu son exclusion de la part de l’arbitre central, averti dans son oreillette. « Le rouge, je pense que c’est pour des mots effectivement , se justifiait-il. Mais je ne comprends pas ce que la VAR est venue faire dans cette histoire (elle a rapporté les mots de Genesio à l’arbitre central, via l’oreillette, NDLR) . Peut-être que la solidarité arbitrale a fait feu ce soir après mes propos après le derby. » Pour mémoire, bien que défait 3 à 0, le coach nordiste avait déjà fustigé les décisions contre son équipe. « Je ne vais pas faire la pleureuse parce que je sais qu’on va me taxer de pleureuse, mais chaque week-end et sur chaque terrain, il y a des problèmes. »

Il ne doit effectivement pas être très agréable de perdre trois points quand votre équipe a surclassé son adversaire, tout en démontrant un grave manque de réalisme devant le but, mais basculer dans le complotisme en vaut-il la peine ? Les premiers responsables sont peut-être à chercher d’abord du côté du onze qui n’a pas su concrétiser sa domination. Mais l’arbitre conserve le profil idéal pour détourner la colère des supporters ou gérer sa propre frustration. Olivier Létang s’est ainsi épanché au micro de beIN Sports, délivrant un long et cinglant plaidoyer : « Je ne veux même pas parler du problème avec Bruno Genesio… mais on a un vrai problème de fond avec l’arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci, ce n’est pas possible. »

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La famille Lukaku endeuillée
    La famille Lukaku endeuillée
    information fournie par So Foot 29.09.2025 15:10 

    Triste nouvelle pour la famille Lukaku. L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans . Il était le père de l’attaquant Romelu évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa ... Lire la suite

  • La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
    La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:59 

    Une question de pognon. Pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe d’Espagne va se dérouler dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite. « La Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, accueillera les trois matchs de la compétition, du mercredi ... Lire la suite

  • Des actes de vandalisme au centre d'entraînement du Paris FC
    Des actes de vandalisme au centre d'entraînement du Paris FC
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:26 

    Un point et des dégâts. Au lendemain d’un nul arraché sur la pelouse de l’OGC Nice, le club parisien a confirmé qu’un incident s’était produit dans la nuit de samedi à dimanche au sein de son centre d’entraînement situé à Orly. Aux alentours de 5 heures du matin, ... Lire la suite

  • Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?
    Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:05 

    Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia se sont ajoutés à la longue liste des joueurs parisiens blessés en ce début de saison. Des pépins qui tombent forcément mal à l'approche du premier gros choc européen face à Barcelone, mais qui n'ont rien de surprenant. Éléments ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank