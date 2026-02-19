« Conseil de paix » : Infantino toujours plus proche de Trump

Dissocier foot et politique, qu’il disait. Ce jeudi, Gianni Infantino a assisté au premier « Conseil de paix » organisé ce jeudi par le président des États-Unis Donald Trump . Un organe fraîchement crée par l’administration américaine, qui fait office d’ONU « bis » et réunit quarante pays allié des États-Unis, dans un contexte où l’armée américaine est très présente au Moyen-Orient en prévision d’une possible attaque contre l’Iran. Au cours de cet échange, les États-Unis ont promis un accord de paix avec l’Iran d’ici une dizaine de jours.

75 millions de dollars pour des infrastructures sportives à Gaza ?

Une réunion à laquelle n’a d’ailleurs assisté aucun représentant français et canadien. Mais au fait, que vient foutre le président de la FIFA dans un sommet purement stratégique et géopolitique ? C’est l’une des questions de cette initiative aux contours encore très flous, qui a réuni ce jeudi des chefs d’État au courant de pensée très proche de Trump, en les personnes de Javier Milei et Viktor Orbán , respectivement président de l’Argentine et Premier ministre hongrois. D’un point de vue sportif, le président américain a annoncé en parallèle que la FIFA voulait récolter 75 millions de dollars pour la reconstruction d’infrastructures sportives dans la bande de Gaza, dont une bonne partie a été, pour rappel, rayé de la carte par Israël, un allié historique des États-Unis.…

TJ pour SOFOOT.com