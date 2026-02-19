Une bataille navale pour les 100 ans du FC Lorient

Hissez haut, matelots. Le 2 avril prochain, le FC Lorient va souffler sa centième bougie. Et pour fêter cela, le club organise une gigantesque parade nautique avec plus de 100 navires aux couleurs des Merlus.

⚓️ 𝟏𝟎𝟎 𝐀𝐍𝐒 - 𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐀𝐓𝐄𝐀𝐔𝐗 🗓️ Jeudi 2 avril / 17h30 📍 Rade de Lorient Plaisanciers, professionnels, pêcheurs, skippers, associations nautiques... Rejoignez la Parade et participez aux célébrations des 100 ans !🧡 Inscrivez votre bateau 👉 https://t.co/Fhiu6wEDzB pic.twitter.com/j0yiFE9GvR…

AR pour SOFOOT.com