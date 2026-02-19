 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Menés 7-0 avant la mi-temps : la remontada de l'histoire en Allemagne ?
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 21:23

Menés 7-0 avant la mi-temps : la remontada de l'histoire en Allemagne ?

Menés 7-0 avant la mi-temps : la remontada de l'histoire en Allemagne ?

Kolossal Fussball. Ces derniers jours, une rencontre de foot amateur en Allemagne a basculé dans l’irrationnel. Comme relevé par le compte Instagram @fussball_de, le foot allemand a été le théâtre de l’une des remontadas les plus improbables de l’histoire. Lors de la rencontre entre l’Ethio Addis Francfort et le BSC SchwarzWeiß, deux clubs des environs de Francfort, les visiteurs ont complètement renversé le match.

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’arbitre allemand Pascal Kaiser soupçonné d'avoir simulé les agressions homophobes qu'il a subi
    L’arbitre allemand Pascal Kaiser soupçonné d'avoir simulé les agressions homophobes qu'il a subi
    information fournie par So Foot 19.02.2026 22:09 

    Une histoire qui prend une tournure très bizarre. Il y a quelques semaines, son histoire mettait en émoi toute l’Allemagne avec une demande en mariage à son petit ami sur la pelouse du stade de Cologne, puis recevait le soutien de tout le monde après deux agressions ... Lire la suite

  • Fenerbahçe et ses français sonnés par Nottingham Forest
    Fenerbahçe et ses français sonnés par Nottingham Forest
    information fournie par So Foot 19.02.2026 20:57 

    Impuissants. Il restait sur quatre victoires toutes compétitions confondues et un mercato très frenchie avec les arrivées de N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif, mais cela n’a pas empêché le Fenerbahçe d’avoir été giflé ce jeudi par Nottingham Forest ... Lire la suite

  • Une attaque inédite pour le LOSC contre l'Étoile rouge
    Une attaque inédite pour le LOSC contre l'Étoile rouge
    information fournie par So Foot 19.02.2026 20:41 

    La compo lilloise est tombée. La formule offensive sera-t-elle la bonne pour le LOSC, qui affronte l’Étoile rouge de Belgrade en barrages de Ligue Europa ? En attendant de savoir, Bruno Genesio a dû faire des choix en attaque . Revenu à l’intersaison après un semestre ... Lire la suite

  • « Conseil de paix » : Infantino toujours plus proche de Trump
    « Conseil de paix » : Infantino toujours plus proche de Trump
    information fournie par So Foot 19.02.2026 20:26 

    Dissocier foot et politique, qu’il disait. Ce jeudi, Gianni Infantino a assisté au premier « Conseil de paix » organisé ce jeudi par le président des États-Unis Donald Trump . Un organe fraîchement crée par l’administration américaine, qui fait office d’ONU « bis » ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank