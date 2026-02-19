Menés 7-0 avant la mi-temps : la remontada de l'histoire en Allemagne ?
Kolossal Fussball. Ces derniers jours, une rencontre de foot amateur en Allemagne a basculé dans l’irrationnel. Comme relevé par le compte Instagram @fussball_de, le foot allemand a été le théâtre de l’une des remontadas les plus improbables de l’histoire. Lors de la rencontre entre l’Ethio Addis Francfort et le BSC SchwarzWeiß, deux clubs des environs de Francfort, les visiteurs ont complètement renversé le match.
TJ pour SOFOOT.com
