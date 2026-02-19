 Aller au contenu principal
Fenerbahçe et ses français sonnés par Nottingham Forest
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 20:57

Impuissants. Il restait sur quatre victoires toutes compétitions confondues et un mercato très frenchie avec les arrivées de N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif, mais cela n’a pas empêché le Fenerbahçe d’avoir été giflé ce jeudi par Nottingham Forest à domicile (0-3) , en barrages aller de Ligue Europa.

Largement dominés par des Anglais peu dominateurs mais très volontaires offensivement, les Stambouliotes voient la qualification très fortement compromise après ce violent revers. Il faudra un exploit dans une semaine au City Ground piur espérer voir les huitièmes.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
