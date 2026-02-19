Une attaque inédite pour le LOSC contre l'Étoile rouge

La compo lilloise est tombée. La formule offensive sera-t-elle la bonne pour le LOSC, qui affronte l’Étoile rouge de Belgrade en barrages de Ligue Europa ? En attendant de savoir, Bruno Genesio a dû faire des choix en attaque . Revenu à l’intersaison après un semestre en Russie et buteur le week-end dernier contre Brest, Gaëtan Perrin est titulaire sur l’aile droite . À voir si cela règlera les criants problèmes offensifs des Dogues.

Le onze qui débutera face à @crvenazvezdafk 👊 Avec une première titularisation pour Gaëtan Perrin 🫡#LOSCFKCZ pic.twitter.com/myxZtEKq4d…

TJ pour SOFOOT.com