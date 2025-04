Conflit avec le PSG : l’équipe juridique de Kylian Mbappé passe à l’attaque

Tout roule sur le terrain pour le PSG, mais ça se gâte côté judiciaire.

Voilà maintenant un an que Kylian Mbappé est opposé à son ancien club, le Paris Saint-Germain, qui doit toujours 55 416 668 euros brut à l’attaquant français (soit environ 24 millions d’euros net et un manque à gagner de 75 millions d’euros pour le trésor public français), correspondant aux trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat de travail ainsi que des primes de signature et d’éthique. La commission juridique de la LFP a beau avoir constaté la dette du PSG et enjoint le club à verser le montant dû sous huitaine, décision confirmée par la commission mixte paritaire en appel de la LFP, le PSG n’est toujours pas passé à la caisse.…

Par Mathieu Rollinger, à Paris pour SOFOOT.com