Condamnation des supporters de Saint-Étienne : une avancée majeure dans la protection des arbitres
Rendre la monnaie de leur pièce.
Ce mardi, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné à sept mois de prison avec sursis les deux supporters stéphanois qui avaient blessé Mehdi Rahmouni, l’assistant de François Letexier lors du derby face à l’OL, en lui lançant une pièce. Une décision saluée par Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE), qui voit cette condamnation comme un tournant dans la protection des arbitres.…
