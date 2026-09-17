Concurrence: l'UE met en garde contre le passage sous pavillon chinois de l'activité nickel d'Anglo American

( AFP / BEN STANSALL )

L'Union européenne a averti mercredi que la cession de l'activité de nickel du géant minier britannique Anglo American à la société MMG Limited, contrôlée par un groupe public chinois, pourrait porter atteinte à la concurrence.

La Commission européenne enquête depuis novembre dernier sur cette opération annoncée en février 2025 par Anglo American et pouvant atteindre un montant de 500 millions de dollars.

Cette division du géant britannique comprend deux sites miniers au Brésil, qui produisent du ferronickel, et deux autres en projet dans ce même pays.

"La Commission européenne a informé MMG Limited de son avis préliminaire selon laquelle le projet d’acquisition par MMG des activités nickel d’Anglo American pourrait restreindre la concurrence sur le marché du ferronickel à faible teneur en carbone", a indiqué l’exécutif européen.

"La Commission craint notamment qu'à la suite de l'opération, MMG ne détourne l'approvisionnement en ferronickel à faible teneur en carbone des marchés européens, entraînant une hausse des coûts de production de l'acier inoxydable en Europe".

L'UE a précisé que cette communication des griefs ne préjugeait pas de l'issue de l'enquête globale et que MMG pouvait désormais répondre aux préoccupations soulevées.

Fondé en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, Anglo American est l'un des plus grands groupes miniers au monde. Il est coté à la fois à Londres, où se trouve son siège social, et à Johannesburg.

Le groupe est en pleine transformation prévoyant de se désengager de plusieurs activités, dont le charbon pour la métallurgie, mais aussi le platine et les diamants en Afrique du Sud, afin de se concentrer sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les engrais.