Conclave sur les retraites : le Medef y croit toujours... si chacun cesse de "jouer à cache-cache"

Le président de l'organisation patronale, Patrick Martin, "ne désespère pas qu'à un moment donné chacun abatte ses cartes".

Patrick Martin, en octobre 2024, à Rabat ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face aux désistements annoncés ou en vue dans le "conclave", le président du Medef Patrick Martin a confirmé vouloir "laisser sa chance" à la discussion sur les retraites, et continuer à y participer, à condition que chacun cesse de "jouer à cache-cache". Patrick Martin était interrogé mercredi 19 mars sur Radio Classique au lendemain de l'annonce par la plus petite organisation patronale, l'U2P, qu'elle quittait la négociation, tandis que, côté syndicats, la CGT semble s'apprêter à faire de même.

Il resterait ainsi autour de la table, côté patronat, le Medef et la CPME et, côté syndicats, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, FO ayant pour sa part déjà claqué la porte.

"Nous avons considéré qu'il fallait 'laisser sa chance au produit' même si les perspectives d'aboutir sont minces", a lancé le président de la première organisation patronale, qui a pour exigence le retour à l'équilibre financier des retraites .

"A ce stade les syndicats ne se dévoilent pas et veulent faire passer d'autres sujets avant" mais "nous ne pouvons pas nous exonérer de ce débat: tous les partenaires sociaux, les politiques a fortiori, doivent prendre en compte cette situation des finances publiques qui devient critique", a-t-il souligné. Patrick Martin "ne désespère pas qu'à un moment donné chacun abatte ses cartes". "Mais on ne tiendra pas onze séances comme ça à jouer à cache-cache", a-t-il relevé. Il a de nouveau souhaité élargir la discussion au financement de la protection sociale dans son ensemble. "Je pense que ça détendrait la discussion", a-t-il affirmé.

L'Europe doit "tenir tête" aux menaces de Trump

Interrogé sur les droits de douane que souhaitent massivement relever les Etats-Unis, M. Martin a indiqué que le Medef "ne désespère pas que l'impact (négatif, NDLR) sur l'économie américaine calme les ardeurs de l'administration Trump".

Il note que déjà "des investissements qui étaient fléchés vers les Etats-Unis sont retenus, car les investisseurs se disent que l'Amérique est peut-être en train de prendre le mauvais chemin, en termes d'inflation, de croissance, de cours de bourse". "Il faut que l'Europe elle-même soit très déterminée pour tenir tête à ces menaces", a-t-il ajouté.

Patrick Martin a souhaité que l'Etat "donne de la visibilité" aux entreprises, notamment petites et moyennes, qui seront concernées par l'effort de réarmement. Défavorable à un emprunt pour financer cet effort, il a jugé en revanche "souhaitable de flécher, volontairement de la part des épargnants, une partie de l'épargne" dans cette direction.