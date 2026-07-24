Como frappe aussi fort sur le mercato féminin
Como met aussi des biftons dans le foot féminin. Meilleure buteuse et meilleure passeuse du championnat italien avec l’Inter l’an dernier , la Belge Tessa Wullaert change de crémerie. À 33 ans, celle qui compte 105 buts en sélection rejoint donc un projet ambitieux, alors que Como a terminé à la huitième place l’an dernier, pour sa première saison dans l’élite .
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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