Community Shield : malgré Ekitike, Liverpool piégé par Crystal Palace aux tirs au but

Crystal Palace 2 – 2 (3-2 TAB) Liverpool

Buts : Mateta (17 e , S.P) et Sarr (77 e ) pour les Eagles, Ekitike (4 e ) et Frimpong (21 e ) pour les Reds

Crystal Palace s’offre le 103 e Community Shield de l’histoire ! Au terme d’un match serré, la bande à Oliver Glasner a tenu la dragée haute à celle d’Arne Slot pendant tout le temps règlementaire, avant de s’emparer du trophée grâce à un grand Dean Henderson dans les buts. Grosse déception en revanche pour Liverpool : favoris, les champions d’Angleterre en titre n’ont pas su conserver leur avance par deux fois et se sont montrés peu adroits dans le fatidique exercice des tirs au but. Malgré un recrutement cinq étoiles, le LFC semble encore dans une grosse période de rodage.…

TJ pour SOFOOT.com