Community Shield : la minute de silence en hommage à Diogo Jota perturbée à Wembley

Carton rouge vif pour le public anglais.

Ce dimanche, à quelques instants du coup d’envoi du Community Shield entre Crystal Palace et Liverpool au stade de Wembley, la minute de silence en hommage à Diogo Jota, tragiquement disparu dans un accident de voiture début juillet, a été perturbée . En cause, une poignée de supporters entachant complètement ce moment de recueillement par des cris. La minute de silence n’a duré qu’une petite quinzaine de secondes, sabotée par ces spectateurs et le brouhaha des supporters essayant de les faire taire.…

TJ pour SOFOOT.com