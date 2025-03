Comment vaincre Anfield pour le PSG ?

Attendu à Anfield mardi soir pour son huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG est au pied d’une montagne. Liverpool n’a perdu qu’un seul de ses 23 derniers matchs à domicile et tombe rarement dans son antre sur la scène européenne. La mission s’annonce compliquée... mais pas forcément impossible.

L’équation s’est souvent révélée insoluble. Comment repartir d’Anfield indemne, avec une qualification européenne dans la poche ? Beaucoup ont essayé, très peu ont réussi, et tous ont eu des problèmes. Le Paris Saint-Germain devra pourtant trouver une solution pour remonter le retard pris au match aller et poursuivre son chemin en Ligue des champions. Au regard de ses ressources offensives et de la manière dont ils ont joué au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique peuvent nourrir des ambitions légitimes. Et rêver de signer ce qui serait l’un des plus grands exploits de l’histoire du club.

Esprit de l’Atalanta, es-tu là ?

Liverpool a disputé 49 matchs européens à Anfield sur les dix dernières années, pour cinq défaites. Ses bourreaux : l’Atalanta (2020, 2024), l’Atlético (2020), l’Inter (2022) et le Real Madrid (2023). La Dea de Gianluca Scamacca avait réussi le match parfait il y a onze mois (0-3), en gagnant les duels qu’il fallait, en profitant des erreurs individuelles adverses et en faisant preuve de réalisme. Tellement parfait que Gian Piero Gasperini n’avait opéré aucun changement avant… la 89 e minute. Mais ça, c’était un match aller. Que les Reds avaient peut-être appréhendé un peu trop confiants. Ce qui ne sera pas le cas mardi soir. Andrew Robertson a annoncé la couleur après la victoire contre Southampton samedi : « Ce sera un match difficile. C’est une équipe exceptionnelle, probablement la meilleure que nous ayons jouée cette saison. » …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com