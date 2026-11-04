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« Comment tu peux dire non à Marseille ? » : Medina revient sur son aventure à l'OM
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 12:20

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« Comment tu peux dire non à Marseille ? » : Medina revient sur son aventure à l'OM

« Comment tu peux dire non à Marseille ? » : Medina revient sur son aventure à l'OM

L’heure des retrouvailles. Alors qu’il s’apprête à affronter son ancien club, l’OM, jeudi, Facundo Medina, désormais défenseur du Bayer Leverkusen, est revenu dans L’Équipe sur son aventure olympienne, au léger goût d’inachevé .

« J’ai parlé avec mes coéquipiers, Leo (Balerdi), Gero (Rulli), le coach De Zerbi et le staff. Ce club, c’est énorme. Comment tu peux dire non à Marseille ? Après, la façon dont cela s’est passé, c’est autre chose… » , explique celui qui assure qu’il ne pouvait pas refuser une telle approche.…

AP pour SOFOOT.com

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