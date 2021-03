«Comment transmettre hors impôts à mes neveux ?» Nos conseils à Béatrice

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock)

Nous conseillons à Béatrice d'accélérer la transmission de ses biens et de réorganiser ses placements financiers au profit de l'assurance vie peu taxée.

Béatrice a découvert les joies du numérique pendant le premier confinement. Depuis, elle est scotchée à son smartphone toute la journée. Elle s'amuse, comme des millions de Français, à faire circuler sur les réseaux sociaux des blagues potaches, de plus ou moins bon goût, sur le Covid.

Passionnée de bridge, elle s'est mise au jeu en ligne «chaque soir pendant deux heures au minimum». Prochaine étape : télécharger l'appli de sa banque pour payer à l'aide de son mobile. «Je n'ai jamais été attirée par Internet, explique la pétillante retraitée. Mais je dois reconnaître que je me suis prise au jeu.» On voit ça !

Quand elle ne pianote pas sur le clavier d'une tablette ou d'un ordinateur, elle s'adonne à son sport favori, le golf. Impliquée dans une association d'accompagnement des personnes en fin de vie, elle a créé une fondation, sous l'égide de la Fondation de France, pour financer cette activité bénévole et d'autres causes qui lui sont chères. Après une brillante carrière dans l'assurance qui l'a mise à l'abri du besoin, elle entend profiter de la vie tout en soutenant financièrement les plus démunis.

Elle nous a contactés pour qu'on l'aide à mettre son patrimoine au service de sa nouvelle vie de jeune retraitée. Femme de chiffres, intéressée de longue date par la gestion de ses finances personnelles, elle applique, avec succès, depuis des