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Comment Roberto De Zerbi et Sandro Tonali pourraient sauver Brescia
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 02:27

Comment Roberto De Zerbi et Sandro Tonali pourraient sauver Brescia

Comment Roberto De Zerbi et Sandro Tonali pourraient sauver Brescia

Le Sandro avant les cendres. Le Brescia Calcio est en banqueroute . L’ancien club de Roberto Baggio a déposé le bilan en 2025, et végète dans les limbes du football italien depuis un an. S’il n’a pas complètement disparu, le club est en jachère, mais pourrait bientôt revivre, comme le raconte L’Équipe .

Une bonne nouvelle est arrivée aux oreilles des tifosi depuis l’annonce de l’arrivée imminente de Sandro Tonali à Tottenham : la transaction du milieu de terrain de Newcastle à Tottenham avoisinerait les 110 millions d’euros. Et, bonne nouvelle pour les Lombards, une partie de ces deniers devraient se diriger vers le redressement de Brescia , club formateur de Tonali.…

UL pour SOFOOT.com

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