Comment peut jouer l’OM sans Adrien Rabiot ?

Privé d’Adrien Rabiot désormais sur le départ, Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif amputé d’une pièce essentielle au milieu de terrain. Un nouveau casse-tête tactique pour l’Italien, avant la réception du Paris FC au Vélodrome ce samedi.

Adrien Rabiot va quitter l’Olympique de Marseille. Au cœur d’un feuilleton assez improbable, le milieu de terrain français est contraint de trouver un nouveau club et de mettre fin à son aventure phocéenne dans le bazar le plus complet, laissant son entraîneur sans solution de rechange dans l’immédiat. Car oui, au-delà de l’euphorie médiatico-émotionnelle suscitée par cette affaire Rabiot, se pose la question de l’avenir sportif de l’OM. Une équipe privée de son meilleur joueur la saison dernière, véritable clef de voûte du système mis en place par Roberto De Zerbi, dans sa capacité de projection notamment.

Jusqu’ici, Rabiot était utilisé comme un élément à vocation offensive. Dans un milieu à 4 ou à 3 (3-4-3 et 4-2-3-1), le Duc s’installait le plus souvent en pointe haute, pour soutenir Mason Greenwood et Luis Henrique. Un réajustement effectué par De Zerbi dès le mois de novembre dernier, et la réception de l’AJ Auxerre. Pas vraiment étonnant de voir le relayeur inscrire dix buts (dont neuf en Ligue 1), soit son plus haut total en carrière. Face à Rennes – pour ce qui a donc constitué son dernier match à Marseille – il était même positionné comme meneur de jeu. Avec Rabiot, l’OM disposait d’un nettoyeur de haut standing, dont il faut désormais pallier l’absence.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com