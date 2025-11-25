Comment Newcastle a adapté son jeu à Nick Woltemade ?

Ce mardi, Newcastle se présente en Ligue des champions sur la pelouse de l’OM avec une attaque remodelée : Alexander Isak est parti, Nick Woltemade est arrivé, et Eddie Howe a dû réajuster tout son système. Le tout dans un début de saison compliqué en Premier League, mais bien plus encourageant sur la scène européenne.

Le départ d’Alexander Isak a forcé Newcastle à repenser sa structure offensive. L’arrivée de Nick Woltemade – un attaquant mobile et moins axé sur le jeu dos au but – pour la modique somme de 80 millions d’euros a entraîné une adaptation tactique notable. Cette transition intervient dans un contexte contrasté : malgré une victoire convaincante contre Manchester City ce samedi (2-1), les Magpies pointent à la 14 e place en Premier League, avec déjà cinq défaites. En Ligue des champions, en revanche, tout va mieux : trois victoires, un court revers (1-2 contre Barcelone) et un certain confort dans le jeu. Avec cette double identité, ils débarquent à Marseille avec des repères différents de ceux de la saison dernière.

Woltemade, un attaquant pas comme les autres

Woltemade n’a pas les mêmes caractéristiques qu’Isak, et Newcastle a dû s’y faire. L’Allemand aime décrocher, se déplacer entre les lignes et attirer les défenseurs loin de leur zone. Contre Manchester City, ses mouvements ont constamment ouvert des espaces pour Harry Barnes et Jacob Murphy, qui ont bénéficié de couloirs plus clairs pour attaquer la profondeur. Le doublé de Barnes en sept minutes (63 e , 70 e ) arrive dans un contexte où le numéro 9 n’est plus un point fixe, mais un joueur qui désorganise les repères adverses.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com