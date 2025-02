Comment Nasser Al-Khelaifi et le PSG tyrannisent le foot français

En quelques heures mercredi soir, les révélations sur les tensions entre présidents au sujet des droits TV et le rôle de Nasser Al-Khelaifi puis la raclée infligée par le PSG à Brest ont offert une illustration de l'ornière dans laquelle se trouve le football français. Celle d'un écosystème dominé et dirigé par un club surpuissant et son patron aux multiples casquettes.

« Je tiens à rendre un hommage particulier à Brest, qui a fait honneur à la France et au football français dans cette campagne de Ligue des champions. Le président Le Saint, Yann (Kerdraon), Pascal (Robert), Grégory (Lorenzi) et toute l’équipe de Brest construisent quelque chose pour le long terme et nous ont toujours très bien traités. Ce fut un honneur pour le PSG d’affronter sur le terrain ces deux dernières semaines un club dont le football français peut être fier. » La déclaration de Nasser Al-Khelaifi à l’issue de PSG-Brest mercredi soir pourrait sembler de bonne foi, si les masques n’étaient pas tombés quelques heures plus tôt. En effet, L’Équipe et France 2 dévoilaient ce mercredi les coulisses d’une réunion entre présidents de clubs de Ligue 1 tenue le 14 juillet dernier au sujet des droits TV, lors de laquelle la mainmise du Qatari sur la gouvernance du football français apparaît plus claire que jamais. Entre superpuissance sportive, économique et dans la gouvernance, cette séquence raconte bien ce qu’est devenu le football français : un écosystème en crise, dirigé à son bon vouloir par un club et sa direction.

⚽️⚡️ DOCUMENT EXCEPTIONNEL @Cdenquete Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : "Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?" Les images de la réunion explosive entre les présidents du foot français pour les droits TV de la Ligue 1 💥 #JT20h pic.twitter.com/wACM1qO1fe…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com