Comment Mike Maignan est devenu la référence française sur les tirs au but

Impérial lors de la séance de tirs au but ce dimanche face à la Croatie (2-0, 5-4 TAB), Mike Maignan a complètement changer le visage de l'équipe de France dans l'exercice. Mais il a également prouvé à Didier Deschamps que la théorie de la loterie est définitivement enterrée.

1,91 mètre, une envergure à rendre jaloux n’importe quel condor des Andes, une vivacité féline sur ses appuis et un sens froid digne des plus grands serpents, Mike Maignan est un animal sur penalty. En repoussant les tentatives de Martin Baturina et de Josip Stanišić, le gardien de l’AC Milan a été un des grands bonhommes de la victoire de l‘équipe de France aux tirs au but face à la Croatie, ce dimanche en quart de finale retour de la Ligue des nations (2-0, 5-4 TAB). Lors de la déroute des Bleus à Split jeudi dernier (2-0), le portier s’était déjà distingué en repoussant un penalty horriblement tiré par Andrej Kramarić, son deuxième péno arrêté avec la tunique frappée du coq. Point faible historique des Tricolores, l’avènement de Maignan dans la cage a complètement inversé ce rapport de force, tandis que le Guyanais est le premier gardien à remporter deux séances de tirs au but avec l’équipe de France, après celle contre le Portugal à l’Euro 2024.

Master Mind

Pas vraiment dans l’intimidation verbale chère aux portiers sud-américains comme Emiliano Martínez, l’ancien Lillois impressionne grâce à sa carrure mais aussi sa réputation. À onze mètres, le but devient tout de suite plus petit lorsque le tireur sait qu’il a affaire à un spécialiste de l’exercice. L’effet inversé quand on se présente face aux spécialistes des contre-pieds (coucou Hugo Lloris). Avec sept penaltys non transformés sur dix-sept tentés (tirs au but inclus) en équipe de France, « Magic Mike » présente des statistiques insolentes, et insolites chez les Bleus. « On sait que, quand on va à la séance, on a un gardien qui fait la différence dans cet exercice. Donc on part avec cet avantage, ça donne confiance » , a appuyé Kylian Mbappé au micro de TF1 après la partie. Même les anciens sont admiratifs. « Mike a une envergure, une explosivité qui fait qu’il excelle. Je pense qu’il ressent les choses. On fait attention à la démarche, il en impose beaucoup au frappeur. C’est un vrai duel. Il y a beaucoup d’intox, ne serait-ce qu’avant que le joueur pose le ballon, il y a des attitudes. Dans ce domaine-là, Mike Maignan est dominateur » , confirme Grégory Coupet.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com