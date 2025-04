information fournie par So Foot • 30/04/2025 à 11:22

Comment les supporters parisiens ont conquis l'Angleterre

En déplacement outre-Manche pour la quatrième fois de leur campagne européenne, les supporters parisiens ont refait un détour par Londres, où ils ont pu de nouveau impressionner la galerie.

L’immense soleil qui frappe Londres ce mardi est-il prémonitoire d’une nouvelle soirée ensoleillée pour les supporters parisiens ? Toujours est-il qu’en fin de soirée, toujours dans la capitale anglaise, les projecteurs sont encore braqués sur eux. Après Londres, une première fois, Liverpool, puis Birmingham pour y retrouver Aston Villa, et encore Londres, voilà qu’ils viennent de nouveau de se faire remarquer, presque comme s’ils évoluaient à domicile loin de chez eux, afin que club et supporters s’allient pour faire plier l’Albion.

Après avoir crapahuté tout au long de la journée dans « The Old Smoke », maillots sur le dos, les supporters on tour que l’on pouvait apercevoir dans les différents coins touristiques de la ville se sont finalement retrouvés là où ils avaient prévu de mettre un point d’honneur à leur journée : à l’Emirates Stadium.…

Par Julien Faure, à Londres pour SOFOOT.com