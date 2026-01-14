Comment le ciel est devenu tout rose à Birmingham à cause d'un stade

Aurores boréales ou éclairage LED pour la pelouse du stade ? La semaine dernière , le ciel de la grande ville anglaise de Birmingham s’est teinté de nuances de rose et de violet. À l’origine de ce prétendu phénomène naturel : la lumière rose émise par St Andrew’s, le stade du club.

Certains y voyaient même l’effet de phénomènes naturels, comme des aurores boréales, mais le météorologue de la BBC , Simon King, explique le phénomène par le fait que des « nuages bas et la neige » peuvent favoriser les reflets lumineux dans le cie l.…

JE pour SOFOOT.com