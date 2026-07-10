Comment le 1er mai a sauvé Iker Casillas

Accident du travail un 1 er mai, mais conscient d’être chanceux. En 2019, Iker Casillas, alors à Porto depuis quatre saisons, est victime d’un infarctus du myocarde pendant un entraînement. Il faut s’activer pour sauver le soldat Casillas. « Plus vite on intervient, mieux c’est, parce que le muscle souffre moins. Par chance, ça s’est passé au meilleur endroit possible : sur un terrain de football, avec un médecin et des infirmiers » , relativise auprès de France Football l’ancien gardien de la Roja aux 167 sélections (2000-2016).

« Il n’y avait pas un chat dans les rues, pas de trafic »

Le champion du monde 2010 et double champion d’Europe avec l’Espagne (2008, 2012) en profite même pour souligner le brin de baraka qu’il a eu, même victime d’un accident cardiaque : « On m’a transporté rapidement à l’hôpital. C’était la Fête du Travail, il n’y avait pas un chat dans les rues, pas de trafic. J’ai mis à peine une demi-heure pour arriver. Ils m’ont posé un cathéter et je suis revenu à la vie. C’était comme un reset du corps. » …

NB pour SOFOOT.com