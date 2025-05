Comment Lavoisier a rendu Donnarumma imprenable ?

Sur un nuage depuis plusieurs mois, Gianluigi Donnarumma est devenu l’un des hommes forts du PSG en 2025. Une trajectoire espérée depuis son arrivée dans la capitale, qui doit peut-être beaucoup, dans un effet papillon, à une figure de la chimie moderne : un certain Antoine Lavoisier.

→ Lavoisier réinvente la chimie

Petit parisien ayant hérité d’une belle fortune après le décès prématuré de sa mère, Antoine Lavoisier est un touche-à-tout. Son dada ? Les sciences, qu’il étudie au collège des Quatre-Nations. Parmi les adeptes de la démarche expérimentale, il intègre ensuite l’Académie des Sciences. Le début d’une grande aventure qui fera de lui le père de la chimie moderne à la fin du XVIII e siècle, notamment pour ses travaux sur le phénomène de combustion ou sa contribution à la première méthode de nomenclature chimique. Avec lui, c’est toute la chimie qui change de paradigme.

→ Les Poulenc fondent la société anonyme des établissements Poulenc frères

Si l’essor de la chimie a contribué à bien des industries, l’humanité peut la remercier pour son apport au monde pharmaceutique, notamment dans l’Hexagone. Nombreux sont ainsi les chimistes et pharmaciens à lancer leur commerce et parmi eux, Étienne Poulenc. Avec son beau-frère, il monte la maison Poulenc et Wittmann, qui au fil des années, des décès, des héritages et une ultime fusion avec la Société chimique des usines du Rhône, devient le groupe Rhône-Poulenc en 1928. À son apogée dans les années 1960, le groupe se déploie un peu partout sur le territoire national et notamment à Salindres, dans le Gard, où l’on trouve une importante usine de chimie.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com