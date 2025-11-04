Comment la connexion Güler-Mbappé est devenue l'arme fatale du Real

Si Kylian Mbappé brille autant depuis le début de saison, c’est en grande partie grâce à Arda Güler. Le Turc est ainsi devenu le pourvoyeur préféré du Français. L’un des seuls à avoir compris son jeu, aussi.

« Un attaquant doit toujours s’adapter à toutes les situations, à ses coéquipiers, à leurs caractéristiques. Beaucoup de gens font référence au jeu qu’on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. Par exemple, au milieu on avait Paul Pogba. Avec lui, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans tes pieds. » Cette déclaration de Kylian Mbappé, en plein Euro 2024, sonnait comme un cri du cœur. Celui d’un attaquant cherchant désespérément à retrouver un passeur du calibre de Paul Pogba, capable de mettre sur orbite ses appels en profondeur.

La saison dernière au Real Madrid confirmait d’ailleurs ces manques, avec un Mbappé en manque de repères sur la pelouse, tiraillé entre son rôle de « 7 et demi » lancé dans le dos des défenses, et celui de 9, désireux de recevoir le cuir dans les pieds. Pour le buteur franco-madrilène, la période de tâtonnement a heureusement pris fin en cette saison 2025-2026. Maître de l’attaque madrilène, Kylian Mbappé s’est surtout – et enfin – trouvé un meneur de jeu digne de ses statistiques : Arda Güler. Le Turc est en effet devenu la pièce maîtresse de l’entre-jeu merengue , à la vision géniale et au statut de successeur technique de Luka Modrić de plus en plus prégnant.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com