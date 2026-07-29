Comment la catastrophe d'Hillsborough a changé Andy Burnham

Intronisé le 20 juillet à l'âge de 56 ans, Andy Burnham est sans nul doute le premier fan d’Everton à occuper le poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Plus important, le travailliste aime raconter que le désastre d’Hillsborough a façonné sa pensée politique. Voici comment.

15 avril 2009. Au bord de la pelouse d’Anfield, un trentenaire au visage tendu se place derrière un micro. En costume sombre, Andy Burnham s’apprête à prononcer un discours commémorant les 20 ans de la catastrophe d’Hillsborough, ayant pris la vie de 97 personnes, en sa qualité de secrétaire d’État à la culture, aux médias et aux sports du gouvernement de Gordon Brown. « Se remémorer toute perte humaine d’une telle ampleur est douloureux , démarre-t-il, parlant un peu trop vite. C’est encore plus dur quand une tragédie n’est pas due à une catastrophe naturelle, mais est entièrement le fait des hommes. Quand elle implique tant de jeunes gens. Quand ceux qui ont le plus perdu ont connu tant d’autres jours sombres depuis. Hillsborough a laissé de profondes blessures qui ne cicatriseront jamais. L’horreur de l’événement ne s’est pas atténuée avec le temps. Les images télé demeurent déchirantes. Mais aujourd’hui, comme le Premier ministre m’a demandé de l’exprimer, nous pouvons au moins nous engager à ce que les 96 supporters qui ont perdu la vie (le bilan est aujourd’hui de 97 décès après celui de la dernière victime, maintenue dans un état végétatif jusqu’en 2021, NDLR) ne soient jamais oubliés… »

<iframe loading="lazy" title="LFC-TV: Andy Burnham's speech, interrupted by shouts of "justice for the 96"" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-z3mBIi084Q?start=21&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Photo : Owen Richards pour Society .

Par Thomas Andrei pour SOFOOT.com