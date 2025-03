Comment l’Inter peut se donner des ailes face à Feyenoord ?

Privée de nombreux joueurs dans ses couloirs à l’image de Federico Dimarco, l’Inter va devoir en partie se réinventer pour espérer prendre une option à De Kuip, l’antre du Feyenoord (18h45).

Pariez sur le match Feyenoord-Inter Milan avec Betsson

Robin van Persie avait 19 ans, en avril 2002, lorsque son Feyenoord résistait à l’immense Inter de Ronaldo, Clarence Seedorf et Javier Zanetti pour rallier la finale de la Coupe de l’UEFA que les gaillards de Bert van Marwijk ont remporté aux dépens du Borussia Dortmund. « J’avais fait une passe décisive, un geste à la Zidane et je me suis même blessé, tout cela en même temps , rigole aujourd’hui le bomber hollandais. À l’époque, j’avais une douleur à l’aine, mais je voulais quand même jouer. Je ne l’ai pas dit à mon entraîneur, et si l’un de mes joueurs faisait la même chose avec moi aujourd’hui, je ne serais pas content. Finalement, en défendant bien et avec un peu de chance, nous sommes passés. Espérons que nous pourrons le faire à nouveau cette fois-ci. » Oui car, 23 piges plus tard, Van Persie est désormais la tête-pensante du Feyenoord et devra composer avec pas moins de treize joueurs blessés ou absents pour ce choc européen face à l’Inter. Pas vraiment la nouvelle du siècle, même si dans le camp des Nerazzurri , Simone Inzaghi va également devoir se creuser la tête sur quelques postes clefs.

Acerbi ou Bastoni dans le couloir gauche ?

Pour espérer faire mieux que son cousin rossonero , sorti au tour précédent par l’armada hollandaise d’Anis Hadj Moussa, l’Inter va effectivement devoir trouver la solution à l’absence prolongée de Federico Dimarco. Le piston gauche, auteur d’un bijou sur coup franc à Naples ce samedi, s’est pris un stop de vingt jours à cause d’une douleur à la cuisse droite et va donc manquer les deux confrontations européennes de son club de cœur. La conséquence certainement du turn-over pas toujours lisible de Simone Inzaghi, et surtout d’un jeu qui sollicite énormément ses hommes de couloir : outre la mobylette blonde intériste, sa formation doit également se passer dans les couloirs de Carlos Augusto, Nicola Zalewski ou encore le polyvalent Matteo Darmian. L’hécatombe.…

SF pour SOFOOT.com