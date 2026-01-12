Comment Hansi Flick a réussi à retenir Raphinha au Barça

Un Raphinha, ça ne se perd pas. Et pourtant, le Barça aurait pu devoir se passer de son attaquant devenu indispensable depuis plus d’un an . Après avoir signé un doublé contre le Real Madrid pour ramener la Supercoupe d’Espagne à Barcelone (3-2), le Brésilien a confié tout ce qu’il devait à Hansi Flick en conférence de presse.

Les mots justes de Hansi Flick

Deux ans après son arrivée pour près de 60 millions d’euros, Raphinha avait songé à faire ses valises et à quitter la Catalogne, comme il ne l’avait pas caché à l’époque. « Au final, j’étais sur le point de quitter le club, j’avais un pied dehors » , rappelle-t-il.…

SW pour SOFOOT.com