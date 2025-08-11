Comment faire pour qu’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé restent amis ?

Le Ballon d’or 2025 fait des envieux au sein du vestiaire parisien. Si bien que le challenge Achraf Hakimi a affirmé ses ambitions face au favori Ousmane Dembélé, menaçant le collectif qui fait la force du Paris Saint-Germain de se fissurer. On propose cinq solutions pour sauver la relation entre les deux joueurs.

La course au Ballon d’or 2025 a officiellement été lancée jeudi dernier avec l’annonce de la liste des 30 joueurs nommés. Parmi les neuf Parisiens présents, on retrouve le meilleur buteur Rouge et Bleu cette saison (35 pions) en la personne d’Ousmane Dembélé, mais également le meilleur latéral droit du monde : Achraf Hakimi. Si la position du club et du vestiaire parisien semblait naturellement pousser pour « Ousmane Ballon d’or » , les dernières déclarations du latéral marocain laissent paraître ses envies de rafler la mise à son coéquipier. « Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant » , explique Hakimi au micro de Canal+. Une sortie qui en aurait déstabilisé plus d’un, dont l’entourage d’Ousmane Dembélé, d’après les informations de L’Équipe ,m ême si ces derniers estiment que « chacun est libre de son discours » . L’heure est grave : le collectif qui a fait la force des Parisiens se fragilise et l’effectif de Luis Enrique pourrait bien se déchirer si rien n’est fait et menacer clairement les projets de Supercoupe d’Europe, Ligue 1 et back-to-back en Ligue des champions. Alors quelles solutions pour garantir une paix durable et fertile entre les deux cadors parisiens ?

→ Se mettre dans les crampons de l’autre

Forcément, les deux Parisiens sont bloqués dans leur point de vue respectif et chacun croit sa saison être plus impressionnante que celle de l’autre. Afin d’élargir leurs perspectives, Luis Enrique s’inspire des pires comédies américaines et décide d’échanger les joueurs de place. En mode Freaky Friday , mais un mercredi à Udine, Ousmane Dembélé occupe alors le poste de latéral droit et Achraf Hakimi celui de numéro neuf. En plus d’offrir une belle surprise tactique en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, l’Asturien permet aux deux joueurs de se rendre compte de la difficulté du labeur de l’autre. Le happy-end est toute tracée : Dembélé et Hakimi déclarent chacun devant les caméras que l’autre mérite de gagn

Par Alexis Rey-Millet pour SOFOOT.com