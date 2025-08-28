Comment expliquer la déroute de Manchester United face à Grimsby ?

Eliminé dès le deuxième tour de la League Cup par Grimsby Town ce mercredi soir, la saison 2025-2026 de Manchester United a déjà du plomb dans l’aile. Comment expliquer cette déroute prématurée ? Car il y a forcément une explication. Voire plusieurs, même les plus farfelues.

→ C’est normal, il faut que les nouvelles recrues prennent leurs marques

C’est bien connu, dans le foot, ce sont les plus riches qui ont le plus de chances de gagner. Ainsi, en dépensant 232 millions d’euros cet été (soit 232 millions d’euros de plus que son adversaire du soir) pour s’offrir les services de quatre jeunes garçons plein d’avenir (Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Diego Leon), Manchester United aurait logiquement dû terrasser Grimsby Town. Sauf que dans la réalité, il faut laisser du temps au temps. Après une préparation estivale moins dégueulasse que prévue (4 victoires, 2 nuls, 1 défaite), les débuts des newbies mancuniens a été un peu plus compliquée : défaite face à Arsenal à domicile en ouverture de saison, nul frustrant contre Fulham la journée suivante, rien n’indique pour l’instant que Manchester United fera mieux que sa 15 e place de la saison dernière. Dès lors, rien de tel qu’un petit match d’une coupe annexe pour se remettre en jambes. Ou pas. Šeško et Cunha sont restés muets, Leon est resté quant à lui sur le banc, seul Mbeumo s’est fait remarquer après son entrée en seconde période, en marquant le premier but mancunien, puis en manquant le tir au but, validant ainsi l’élimination des siens. Allez, courage, bientôt il ne restera plus que le championnat sur lequel se concentrer. Plus aucune excuse n’est permise !

[🎞️RESUME] 🏆🇬🇧 #CarabaoCup 🔥 Grimsby Town (4eme division) réalise un VÉRITABLE EXPLOIT en éliminant MANCHESTER UNITED au bout d'un MATCH DINGUE !!!! 🙌 Avec un énorme match du gardien des Mariners, héroïque jusqu'au bout !https://t.co/P85ULjjkvd…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com