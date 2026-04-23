Comment expliquer la chute des gros d’Angleterre ?

Alors que Manchester United reprend du poil de la bête cette saison, Chelsea rejoint Tottenham au rang des calvaires. Leur statut et leurs revenus semblaient pourtant trop gros pour observer leur déclin. Le foot montre que les gros peuvent eux aussi chuter.

→ Les saisons de Tottenham et Chelsea sont-elles des anomalies ?

Deux des six géants du meilleur championnat mondial s’écroulent. Finaliste de la Ligue des champions en 2019, Tottenham est 18 e de Premier League. Dans une autre proportion, son voisin Chelsea, septième, connaît aussi la galère. La défaite à Brighton a été celle de trop pour Liam Rosenior, qui prend la porte quatre mois seulement après son arrivée. Les deux formations auront connu trois coachs cette saison.

On pensait pourtant ces clubs dans l’hyper élite du foot mondial. Des entreprises Too big to fail , tellement énormes qu’elles ne peuvent pas s’effondrer, à l’image des grosses multinationales imperméables aux crises. Peuvent-ils faire n’importe quoi au prétexte d’être des grands ? Sont-ils garantis d’être tous les ans en quarts de finale de Ligue des champions ? Après tout, Manchester United, 8 e et 15 e les deux dernières saisons et troisième aujourd’hui, n’a pas encore fait le deuil d’être un grand club.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com