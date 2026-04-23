Liga : le Barça se rapproche encore du titre, mais perd Lamine Yamal
Barcelone 1-0 Celta de Vigo
But : Yamal (40 e , SP) pour le Barça
Étrange match. Une blessure sur péno, un malaise en tribunes et une première mi-temps qui se finit presque à la 70 e minute, c’est une drôle de rencontre qui a opposé le Barça et le Celta de Vigo. L’essentiel, c’est que le Barça s’est assuré la victoire (1-0), met le Real Madrid à neuf points à six journées de la fin et se rapproche encore un peu plus du titre. …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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