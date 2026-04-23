Liga : le Barça se rapproche encore du titre, mais perd Lamine Yamal

Liga : le Barça se rapproche encore du titre, mais perd Lamine Yamal

Barcelone 1-0 Celta de Vigo

But : Yamal (40 e , SP) pour le Barça

Étrange match. Une blessure sur péno, un malaise en tribunes et une première mi-temps qui se finit presque à la 70 e minute, c’est une drôle de rencontre qui a opposé le Barça et le Celta de Vigo. L’essentiel, c’est que le Barça s’est assuré la victoire (1-0), met le Real Madrid à neuf points à six journées de la fin et se rapproche encore un peu plus du titre. …

TJ pour SOFOOT.com