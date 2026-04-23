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Baptiste Monveneur : « Le centre de formation est une machine qui consume nos rêves »
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 00:37

Baptiste Monveneur : « Le centre de formation est une machine qui consume nos rêves »

Baptiste Monveneur : « Le centre de formation est une machine qui consume nos rêves »

Après six ans de formation à l’OL, une carrière qui n’a jamais pu décoller et un amour de la littérature entretenu dans les couloirs de Meyzieu, Baptiste Monveneur a décidé d’écrire un livre sur les coulisses du centre de formation, À l’aube du jeu et des mots . L’ancien Gone revient sur une passion des mots qui lui est venue dans un milieu cruel et ultra-formaté, entre peur de l’échec et importance de l’ouverture d’esprit.

En deux ans, tu es passé de jouer pour l’OL à sortir un livre, tout ça à seulement 19 ans. Pourquoi ça n’a pas marché pour toi dans le foot ?

En sortant de l’OL, où j’ai passé six ans avant de ne pas être retenu (de 2018 à 2024) , je voulais continuer à haut niveau. Après des essais pas concluants à Monaco et Clermont, j’ai fait le choix de revenir à Villefranche, près de chez moi. Mais après plusieurs blessures, je me rends compte que je suis fatigué, avec l’impression de ne plus avoir la force de faire ma place. Moi, je sortais de centre de formation, à côté j’étais déjà dans les études (une licence de droit à distance à la Sorbonne, NDLR) et on m’a dit de me concentrer là-dedans parce que j’avais un potentiel.…

Propos recueillis par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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