Comment arrêter la folie autour de l’arbitrage français ?

Les arbitres pensent être critiqués de toutes parts. Les dirigeants, entraîneurs, joueurs et supporters estiment que leur club est visé par un grand complot. Les instances ne s’en sortent pas et les hommes et femmes en noir se retrouvent donc encore plus dans l’œil du cyclone. Voici quatre conseils pour enfin stopper ce cercle vicieux.

→ Ne plus tomber dans la paranoïa

Non, l’Olympique de Marseille n’est pas victime de « corruption » . Pas plus que le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain, le Stade brestois, l’AS Monaco, l’Olympique lyonnais, Liverpool, le FC Barcelone, le Club Bruges, Côme non plus. Que les supporters se croient victimes d’un gigantesque complot étatique touchant directement leur club de cœur est une chose, que les dirigeants s’y mettent aussi est bien plus problématique. Quand Pablo Longoria hurle son mécontentement après l’arbitrage de Jérémy Stinat, une digue s’effondre et laisse le grand public penser que l’OM est effectivement ciblé à tort. Inutile de perdre du temps à revoir les actions polémiques, elles sont trop nombreuses, puisque le moindre corner est sujet à débat.

🚨 | Vidéo exclusive DANS LA ZONE : Pablo Longoria réagit avec colère lors de #AJAOM. Découvrez l’intégralité de la séquence dès maintenant… 👀 pic.twitter.com/qcSrnqzBaD…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com