Comment améliorer l’utilisation de la VAR ?

La direction de l’arbitrage de la FFF a désavoué les décisions prises dimanche lors du derby entre Saint-Étienne et Lyon (2-1). Encore une fois, la VAR est au cœur des polémiques. Voici neuf moyens de l’améliorer.

→ En finir avec le terme d’« erreur manifeste »

« Erreur manifeste ». Voici une notion née avec l’arrivée de la VAR dans le football, et qui embrouille tout monde. Cela pourrait être un sujet philosophique : qu’est-ce qu’une erreur manifeste ? Certaines fautes ne sont pas revues à la VAR par l’arbitre central parce que pas suffisamment « manifestes », alors que d’autres, qui paraissent plus évidentes, sont scrutées, à l’image de la situation entre Lucas Stassin et Corentin Tolisso lors du derby ce week-end. Définir clairement ce qu’est une erreur manifeste paraît impossible et son existence est due à la volonté de ne pas solliciter la vidéo toutes les cinq minutes. Comme souvent, c’est la cohérence entre les décisions qui fait débat, et avoir une notion sujette à interprétations n’aide pas à harmoniser l’arbitrage.

→ Instaurer des challenges

Comme dans certains sports américains, au volley ou au tennis, l’instauration de challenges pourrait apporter quelque chose d’intéressant. Le concept est simple : si une décision litigieuse est prise, le coach d’une équipe peut poser un challenge, et donc obliger l’arbitre à aller vérifier la situation à la vidéo. Si le challenge va dans le sens de l’entraîneur, celui-ci conserve son challenge, si non, il le perd. Déjà discutée, cela pourrait être une nouveauté qui donnerait plus de pouvoirs aux staffs, qui pourraient peut-être moins se plaindre de l’arbitrage, puisqu’ils seront responsables des appels à la vidéo. Mais évidemment, ça ne réglera pas les erreurs d’arbitrage.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com