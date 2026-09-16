« Comme un manque de respect » : un ancien de l'OM règle ses comptes avec De Zerbi

« Comme un manque de respect » : un ancien de l'OM règle ses comptes avec De Zerbi

C’est la fête à Roberto. Enlisé dans une profonde crise à la tête d’un Tottenham qui n’a pas inscrit le moindre but en quatre rencontres de Premier League cette saison, le coach italien est également dans le viseur de son ancien protégé, Amir Murillo. Le Panaméen s’en est pris à son ancien entraîneur en conférence de presse ce mercredi.

« Tout le monde a vu que j’avais un souci avec l’entraîneur »

« Tout le monde a vu que j’avais eu un souci avec l’entraîneur, tranche-t-il. Ça n’a rien à voir avec le club, ni avec l’équipe. Je pense que c’était seulement quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur. D’une certaine manière, j’ai senti comme un manque de respect. Ils m’ont pratiquement obligé à partir du club et c’est de cette manière que je suis arrivé à Besiktas. » …

MB pour SOFOOT.com