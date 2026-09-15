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Comme Oasis, ils ont fait leur come-back au Stade de France
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 16:32
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Comme Oasis, ils ont fait leur come-back au Stade de France

Comme Oasis, ils ont fait leur come-back au Stade de France

They’re back . Dix-huit ans après l’annulation de son concert et la rupture du groupe à Rock en Seine, le mythique groupe Oasis revient pour une deuxième tournée. Cette fois, pas d’impasse sur la France. Pas de Rock en Seine, histoire d’éviter la malédiction, mais deux shows au Stade de France. L’occasion de se remémorer les meilleurs (ou pas) comeback de Saint-Denis.

Cristiano Ronaldo

France-Portugal (0-0), 2020

On avait quitté CR7 dans tous ses états au Stade de France en 2016. En pleurs sur une civière, en mode entraîneur en bord terrain, et en pleurs encore au moment de lever le trophée tant attendu pour le Portugal. Alors quatre ans plus tard, même si ce n’était qu’un match de Ligue des nations, on aurait pu s’attendre à de l’émotion pour Ronaldo et à un stade plein pour cette belle affiche entre le champion d’Europe et le champion du monde. Sauf qu’un virus est passé par là : huis clos pour tout le monde et un bon vieux 0-0. Mémorable.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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