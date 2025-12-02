 Aller au contenu principal
Comme Moffi et Boga, Nice dépose plainte
02/12/2025

Comme Moffi et Boga, Nice dépose plainte

Comme Moffi et Boga, Nice dépose plainte

Une vraie fracture.

La sixième défaite d’affilée de Nice, à Lorient, et le retour très tendu des Aiglons dans la soirée de dimanche continuent de laisser des traces. La semaine reste agitée sur la Côte d’Azur, où la crise est plus que sportive.

CG pour SOFOOT.com

  • Xabi Alonso câline Kylian Mbappé
    Xabi Alonso câline Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 02.12.2025 18:50 

    Ce n’est pas toutes les semaines qu’on marque un triplé express. À la veille d’un match crucial en Liga face à l’Athletic Bilbao, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, en a profité pour lancer quelques fleurs à son attaquant Kylian Mbappé , en louant ses résultats ... Lire la suite

  • Samuel Eto'o-Marc Brys : un mariage impossible au Cameroun
    Samuel Eto'o-Marc Brys : un mariage impossible au Cameroun
    information fournie par So Foot 02.12.2025 18:09 

    Au Cameroun, le football est un terrain politique et c'est une sélection qui se retrouve prise en otage. Entre le sélectionneur belge Marc Brys et le président de la Fécafoot Samuel Eto'o, le mariage était impossible. Le technicien a moins entraîné les Lions indomptables ... Lire la suite

  • Jeremie Boga de l'OGC Nice
    Football: Deux joueurs de l'OGC Nice victimes de violences, une enquête ouverte
    information fournie par Reuters 02.12.2025 17:54 

    Le parquet de Nice (Alpes-Maritimes) a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "violences aggravées" après les plaintes déposées par deux joueurs de l'OGC Nice, qui accusent des supporteurs de les avoir agressés dimanche soir à la suite de la défaite de leur ... Lire la suite

  • À peine revenu, Ferland Mendy se blesse encore
    À peine revenu, Ferland Mendy se blesse encore
    information fournie par So Foot 02.12.2025 17:34 

    Les ischios, tu connais. Revenu sur les terrains mercredi dernier contre l’Olympiakos en Ligue des champions après sept mois d’absence, Ferland Mendy doit déjà retrouver l’infirmerie. La faute à une sale lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite , ... Lire la suite

